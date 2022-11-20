Ламельный cтул Люксембург

15 оценок

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Ламельный cтул Люксембург

4.3
3 190 ₽
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Характеристики товара

Описание

Данная модель идеально подходит для использования на улице, открытых кафе или на даче.

Стулья покрыты атмосферостойкой порошковой полиэфирной краской, которая специально разработанной для садового инвентаря и мебели, уличных фонарей и скамеек..
Достоинства этого покрытия: Защита от коррозии, ультрафиолетовых лучей; Стойкость к механическим повреждениям; Устойчивость к химическому воздействию.
Изготовлен из легкой, но прочной стальной трубы Ø22 мм и листовой стали.
Конструкция: Цельносварная.
Стулья штабелируются по 4 шт.
Максимальная нагрузка: на металлокаркас – до 100 кг.

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Основные характеристики

  • Цветсерый
  • Ширина425 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота780 мм
  • Вес4 кг
  • Материал каркасаметалл

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