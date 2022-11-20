Данная модель идеально подходит для использования на улице, открытых кафе или на даче.
Стулья покрыты атмосферостойкой порошковой полиэфирной краской, которая специально разработанной для садового инвентаря и мебели, уличных фонарей и скамеек..
Достоинства этого покрытия: Защита от коррозии, ультрафиолетовых лучей; Стойкость к механическим повреждениям; Устойчивость к химическому воздействию.
Изготовлен из легкой, но прочной стальной трубы Ø22 мм и листовой стали.
Конструкция: Цельносварная.
Стулья штабелируются по 4 шт.
Максимальная нагрузка: на металлокаркас – до 100 кг.
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