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Лампа Эмир настольная Бронза - фото 1

Лампа Эмир настольная Бронза

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Характеристики товара

Описание

Тип cветильника: Настольный светильник
Мощность общая, Вт: 75
Освещаемая площадь - кв.м: 3.5
Высота, мм: 340
Диаметр, мм: 130


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