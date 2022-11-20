Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота610 мм
- Ширина400 мм
- Цветсерый
Люстра Odeon Magali
Люстра Odeon Light Kavalle
Люстра Odeon Light Plesansa
Люстра Odeon Light Tender
Люстра Odeon Light Merida
Люстра подвесная Odeon Light Lurdi
Люстра Odeon Light Krona
Люстра Odeon Light Kuvia
Люстра Odeon Light Grif
Люстра Атенри
Люстра подвесная V2563-5P Mae 5*E27*60W
Люстра подвесная V2572-3P Chilly 3*E27*60W
Люстра подвесная V2573-5P Chilly 5*E27*60W
Люстра подвесная V2574-7P Chilly 7*E27*60W
Люстра подвесная V2584-3P Dark 3*E14*60W
Люстра подвесная V2585-5P Dark 5*E14*60W
Гибкая трековая система Odeon Light Cemeta
Гибкая трековая система Odeon Light Flexiblack
Торшер Odeon Light Pavia
Накладной светильник Lightstar Rullo Big