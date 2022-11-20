Тип cветильника: Лампа светильник
Коллекция: Тамбо
Стиль: Современный
Форма светильника: Круглый
Степень защиты: IP20
Диаметр: 215 мм
Встроенные светодиоды: Да
Виды ламп: Встроенные светодиоды
Цоколь: E27
Лампы - Мощность макс: 12 Вт
Лампы - Количество: 1
Мощность общая: 12 Вт
Освещаемая площадь: 3.5-5 кв.м
Цветовая температура: 4000 К
Световой поток: 1000 Lm
Материал плафонов: Оптический полимер
Цвет плафонов: Белый
Поверхность плафонов: Блестящая
Форма плафонов: Круглый
Высота: 120 мм
Люстра Odeon Light Merida
Люстра подвесная Odeon Light Lurdi
Торшер Odeon Light Pavia
Торшер Lightstar Sesso
Настольная лампа Lightstar Manti
Подвесная люстра Туам
Потолочная люстра Конг
Кофеварка электрическая GALAXY GL0701