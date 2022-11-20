Лампа-светильник Светодиодный Citilux Тамбо Хром 12W

5 оценок

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Лампа-светильник Светодиодный Citilux Тамбо Хром 12W

4.7
1 190 ₽
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Лампа-светильник Светодиодный Citilux Тамбо Хром
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Характеристики товара

Описание

Тип cветильника: Лампа светильник

Коллекция: Тамбо

Стиль: Современный

Форма светильника: Круглый

Степень защиты: IP20

Диаметр: 215 мм

Встроенные светодиоды: Да

Виды ламп: Встроенные светодиоды

Цоколь: E27

Лампы - Мощность макс: 12 Вт

Лампы - Количество: 1

Мощность общая: 12 Вт

Освещаемая площадь: 3.5-5 кв.м

Цветовая температура: 3000 К

Световой поток: 1000 Lm

Материал плафонов: Оптический полимер

Цвет плафонов: Белый

Поверхность плафонов: Блестящая

Форма плафонов: Круглый

Высота: 120 мм

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