Тип cветильника: Лампа светильник
Коллекция: Тамбо
Стиль: Современный
Форма светильника: Круглый
Степень защиты: IP20
Диаметр: 215 мм
Встроенные светодиоды: Да
Виды ламп: Встроенные светодиоды
Цоколь: E27
Лампы - Мощность макс: 12 Вт
Лампы - Количество: 1
Мощность общая: 12 Вт
Освещаемая площадь: 3.5-5 кв.м
Цветовая температура: 3000 К
Световой поток: 1000 Lm
Материал плафонов: Оптический полимер
Цвет плафонов: Белый
Поверхность плафонов: Блестящая
Форма плафонов: Круглый
Высота: 120 мм
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг бежевый
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг серый
Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт бежевый
Стул Хит 20мм - золото, Старт серый
Стул Хит 20мм - золото, Старт красный
Стул Хит 20мм - золото, Сабо черный
Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт серый
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг красный
Ель Вятская, зеленая, широкая
Cтол РУАН, 1200x700