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Лампочка накаливания декоративная Citilux Эдисон T452 - фото 1Лампочка накаливания декоративная Citilux Эдисон T452 - фото 2Лампочка накаливания декоративная Citilux Эдисон T452 - фото 3

Лампочка накаливания декоративная Citilux Эдисон T452

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Бра (Настенный) Светодиодный Citilux Вегас

Характеристики товара

Описание

Коллекция: Эдисон

Степень защиты: IP20

Длина: 110 мм

Диаметр: 45 мм

Виды ламп: Накаливания

Цоколь: E27

Мощность макс: 60 Вт

Цветовая температура: 2600 К

Тип аксессуара: Лампочка

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