Характеристики товара
Описание
Коллекция: Эдисон
Степень защиты: IP20
Длина: 110 мм
Диаметр: 45 мм
Виды ламп: Накаливания
Цоколь: E27
Мощность макс: 60 Вт
Цветовая температура: 2600 К
Тип аксессуара: Лампочка
Коллекция: Эдисон
Степень защиты: IP20
Длина: 110 мм
Диаметр: 45 мм
Виды ламп: Накаливания
Цоколь: E27
Мощность макс: 60 Вт
Цветовая температура: 2600 К
Тип аксессуара: Лампочка
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