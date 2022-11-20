Характеристики товара
Описание
Комплект мебели из робинии (европейской акации), 3-местный диван, 2 кресла, кофейный столик, супер удобные подушки для сидения
Стильный комплект мебели. Лаунж зона BARBADOS будет отлично смотреться как в гостиной загородного дома, так и на террасе. Лаконичный дизайн подойдет для современного и для классического интерьера.
Очень удобные подушки для сидения подарят вам невероятный комфорт, а лаунж зона BARBADOS станет для вас любимым местом времяпрепровождения в доме. Так говорят наши клиенты.
Комплектация – 3-местный диван, 2 кресла, кофейный столик
|Ширина
|Глубина
|Высота
|Диван
|2070
|775
|860
|Кресло
|775
|775
|860
|Кофейный столик
|990
|510
|395
Основные характеристики
- Материалакация
- Цветбежевый