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Лаунж зона BARBADOS

Артикул: CH-051-109
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Комплект мебели из робинии (европейской акации), 3-местный диван, 2 кресла, кофейный столик, супер удобные подушки для сидения

Стильный комплект мебели. Лаунж зона BARBADOS будет отлично смотреться как в гостиной загородного дома, так и на террасе. Лаконичный дизайн подойдет для современного и для классического интерьера.

Очень удобные подушки для сидения подарят вам невероятный комфорт, а лаунж зона BARBADOS станет для вас любимым местом времяпрепровождения в доме. Так говорят наши клиенты.

Комплектация – 3-местный диван, 2 кресла, кофейный столик

ШиринаГлубинаВысота
Диван2070775860
Кресло775775860
Кофейный столик990510395
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Основные характеристики

  • Материалакация
  • Цветбежевый

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