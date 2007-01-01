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Лаунж-зона Фабриция из искусственного ротанга, серый

Артикул: CH-076-729
5 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Лаунж-зона «Фабриция» – практичная мебель для обустройства открытой веранды или беседки.

В ее составе находятся:-

  • два кресла – 900×880×810 мм.
  • трехместный диван – 1940×880×810 мм.
  • журнальный столик – 1120×600×420 мм.

В качестве основы применяется алюминиевый каркас. Из круглого искусственного ротанга сделана ручная оплетка. На креслах и диване расположились мягкие подушки, съемные чехлы которых пошиты из полиэстера, плотностью 230гр/м2. Ткань чехлов пропитана влагоотталкивающими составами.Поверхность плетеного столика представляет столешница из закаленного стекла – 5 мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес83,5 кг
  • Материал каркасаалюминий, ротанг
  • Цветсерый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки86.50 кг
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Лаунж-зона Фабриция из искусственного ротанга, серый
Лаунж-зона Фабриция из искусственного ротанга, серый
292 390
В корзине

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