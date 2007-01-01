Характеристики товара
Описание
Лаунж-зона «Фабриция» – практичная мебель для обустройства открытой веранды или беседки.
В ее составе находятся:-
- два кресла – 900×880×810 мм.
- трехместный диван – 1940×880×810 мм.
- журнальный столик – 1120×600×420 мм.
В качестве основы применяется алюминиевый каркас. Из круглого искусственного ротанга сделана ручная оплетка. На креслах и диване расположились мягкие подушки, съемные чехлы которых пошиты из полиэстера, плотностью 230гр/м2. Ткань чехлов пропитана влагоотталкивающими составами.Поверхность плетеного столика представляет столешница из закаленного стекла – 5 мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес83,5 кг
- Материал каркасаалюминий, ротанг
- Цветсерый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки86.50 кг
- Изделия стопируютсяНет