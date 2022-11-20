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Лавка - кашпо Морет, Финик Гилан - фото 1Лавка - кашпо Морет, Финик Гилан - фото 2

Лавка - кашпо Морет, Финик Гилан

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Лавка - кашпо Морет, Крокосмея Маро
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Лавка - кашпо Морет, Крокосмея Маро

Характеристики товара

Описание

Размер кашпо: 40Х45

Кол-во листов: 65

Кол-во веток: 65

Кол-во стволов: 5

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Основные характеристики

  • Высота1300 мм
  • Ширина400 мм
  • Длина1750 мм
  • Материалдерево, полиэстер, ткань

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