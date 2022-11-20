Характеристики товара
Описание
Размер кашпо, см: 40х45
Кол-во веток: 36
Кол-во стволов: 2
Кол-во бутонов: 540
Основные характеристики
- Высота950 мм
- Ширина600 мм
- Длина1750 мм
- Материалдерево, полиэстер, ткань
Размер кашпо, см: 40х45
Кол-во веток: 36
Кол-во стволов: 2
Кол-во бутонов: 540
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