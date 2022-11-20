Характеристики товара
Описание
Размер кашпо: 40Х45
Кол-во веток: 48
Кол-во стволов: 4
Кол-во листов: 1965
Основные характеристики
- Высота1700 мм
- Ширина450 мм
- Длина1750 мм
- Материалдерево, полиэстер, ткань
Размер кашпо: 40Х45
Кол-во веток: 48
Кол-во стволов: 4
Кол-во листов: 1965
Комплект мебели Модерн
Комплект мебели Лофт
Кашпо GRAND
Кашпо Прованс, квадратное
Кашпо Гранд, среднее
Кашпо №1
Лофт перегородка №1
Цветочница бетонная квадратная
Цветочница бетонная Ц-6-1 шестигранник
Цветочница бетонная Ц-5