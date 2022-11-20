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Лавка - кашпо Морет, Ловесил Шариф - фото 1

Лавка - кашпо Морет, Ловесил Шариф

15 оценок
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Торшер Virtuos, венге

Характеристики товара

Описание

Размер кашпо: 40Х45

Кол-во веток: 48

Кол-во стволов: 4

Кол-во листов: 1965

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Основные характеристики

  • Высота1700 мм
  • Ширина450 мм
  • Длина1750 мм
  • Материалдерево, полиэстер, ткань

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