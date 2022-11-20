Характеристики товара
Описание
Длина: 196 см
Высота: 45 см
Ширина: 45 см
Материал: сталь/дерево
Крепление к земле анкерное/ возможна установка без крепления.
Длина: 196 см
Высота: 45 см
Ширина: 45 см
Материал: сталь/дерево
Крепление к земле анкерное/ возможна установка без крепления.
Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, орех, каркас черный
Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, венге, каркас бронза
Скамья "Лидер 8", 1200x300, бук, каркас золото
Скамья "Лидер 8"
Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, с мягким сиденьем
Скамья Лидер 8, 1200x300, уличная из реек
Скамья Сеттл белый
Скамья Гастро
Скамья Кенрик
Скамья Лофт-12
Стул Консек барный, мягкий, черный
Стул Консек барный, мягкий, золотой
Стул Консек барный, мягкий, белый
Стул Консек барный, мягкий, серый
Стул Слинг барный, черный
Скамья Флора, 150 см
Скамья Четверть Круга
Скамья Арка