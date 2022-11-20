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Лавочка Бонжур - фото 1

Лавочка Бонжур

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Длина: 196 см

Высота: 45 см

Ширина: 45 см

Материал: сталь/дерево

Крепление к земле анкерное/ возможна установка без крепления.

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