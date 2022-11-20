Товар в корзине. Перейти
Лавочка Гиада - фото 1

Лавочка Гиада

15 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Брессо, черный
Стул Брессо, черный
Следующий Лавочка Лигурия
Стул Брессо, черный

Характеристики товара

Описание

Длина: 150 см

Высота: 44 см

Ширина: 50 см

Материал: сталь/дерево

Крепление к земле анкерное/ возможна установка без крепления.

Размеры индивидуальны.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Похожие товары

Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, орех, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
10

Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, орех, каркас черный

Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, венге, каркас бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
15

Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, венге, каркас бронза

Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", 1200x300, бук, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
15

Скамья "Лидер 8", 1200x300, бук, каркас золото

Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
13

Скамья "Лидер 8"

Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, с мягким сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
11

Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, с мягким сиденьем

Скамья Лидер 8, 1200x300, уличная из реекНастоящее фото товара Скамья Лидер 8, 1200x300, уличная из реек, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
12

Скамья Лидер 8, 1200x300, уличная из реек

Настоящее фото товара Скамья Сеттл белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
5

Скамья Сеттл белый

В наличии 1228 шт.
Скамья ГастроНастоящее фото товара Скамья Гастро, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена
7

Скамья Гастро

Скамья КенрикНастоящее фото товара Скамья Кенрик, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена
8

Скамья Кенрик

Скамья Лофт-12Настоящее фото товара Скамья Лофт-12, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
15

Скамья Лофт-12

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стол Сарагоса темный квадрат, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена
13

Стол Сарагоса темный квадрат

Настоящее фото товара Стол Сарагоса светлый длинный, произведённого компанией ChiedoCover
16 490
Оптовая цена
10

Стол Сарагоса светлый длинный

Стул Лофт-12 МНастоящее фото товара Стул Лофт-12 М, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
6

Стул Лофт-12 М

Стул Лофт-12 НМНастоящее фото товара Стул Лофт-12 НМ, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена
5

Стул Лофт-12 НМ

Стул Лофт-11 с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Лофт-11 с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
14

Стул Лофт-11 с подлокотниками

Стул Консек барный, золотойНастоящее фото товара Стул Консек барный, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
10

Стул Консек барный, золотой

Стул Лофт-11 Н с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Лофт-11 Н с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
11

Стул Лофт-11 Н с подлокотниками

Настоящее фото товара Подвесной светильник CL, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена
14

Подвесной светильник CL

Другие товары из разделастулья для кафе и ресторанов
Стул Патрик 20ммНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19021
2 760 ₽
106Хит

Стул Патрик 20мм

Стул Хит 20ммНастоящее фото товара Стул Хит 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 45033
2 150 ₽
9

Стул Хит 20мм

Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежеваяНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69022
2 150 ₽
12

Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая

Стул Хит 25мм - кожзамНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79028
2 480 ₽
13

Стул Хит 25мм - кожзам

Стул Хит 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 790 ₽
12

Стул Хит 20мм с подлокотниками