Характеристики товара
Описание
Длина: 150 см
Высота: 44 см
Ширина: 50 см
Материал: сталь/дерево
Крепление к земле анкерное/ возможна установка без крепления.
Размеры индивидуальны.
Длина: 150 см
Высота: 44 см
Ширина: 50 см
Материал: сталь/дерево
Крепление к земле анкерное/ возможна установка без крепления.
Размеры индивидуальны.
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