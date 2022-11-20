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Лавочка Грация - фото 1

Лавочка Грация

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Предыдущий товар в категории Скамейка Челси
Скамейка Челси
Следующий Стул Роза, вельвет цвет бордо
Скамейка Челси

Характеристики товара

Описание

Высота: 45 см

Материал: сталь/дерево

Крепление к земле анкерное/ возможна установка без крепления.


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