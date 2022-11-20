Характеристики товара
Описание
Высота: 45 см
Материал: сталь/дерево
Крепление к земле анкерное/ возможна установка без крепления.
Высота: 45 см
Материал: сталь/дерево
Крепление к земле анкерное/ возможна установка без крепления.
Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, орех, каркас черный
Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, венге, каркас бронза
Скамья "Лидер 8", 1200x300, бук, каркас золото
Скамья "Лидер 8"
Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, с мягким сиденьем
Скамья Лидер 8, 1200x300, уличная из реек
Скамья Сеттл белый
Скамья Гастро
Скамья Кенрик
Скамья Лофт-12
Табурет Лофт-12 М барный с подножкой
Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкой
Поворотная платформа 60 см белая
Консольный столик Бруклин 115 x 30 серебро
Консольный столик Бруклин 120 x 40 серебро
Консольный столик Бруклин 115 x 30 золото
Консольный столик Бруклин 120 x 40 золото
Журнальный столик Арт Деко 55 x 55 серебро
Журнальный стол Арт Деко 120 x 60 золото
Консольный столик Арт Деко 115 x 30 серебро