Лавочка Монталь

6 оценок

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Лавочка Монталь

3.9
37 490 ₽
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Лавочка Санторини

Характеристики товара

Описание

Длина: 180 см

Высота: 90 см

Ширина: 58 см

Материал: сталь/дерево

Крепление к земле анкерное/ возможна установка без крепления.

Размеры индивидуальны.

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