Лавочка Монталь
37 490 ₽
Длина: 180 см
Высота: 90 см
Ширина: 58 см
Материал: сталь/дерево
Крепление к земле анкерное/ возможна установка без крепления.
Размеры индивидуальны.
Комплект уличной мебели Дача
Комплект уличной мебели Штайн-3
Комплект уличной мебели Штайн-2
Комплект уличной мебели Кемер-2
Комплект уличной мебели Кемер
Табурет Лофт-12 НМ барный
Скамья Лофт-12
Скамья Лофт-12 Н
Скамья Лофт-12 М
Скамья Лофт-12 НМ
Стол Мерано
Стол Флорида
Cкамья Мюррен
Скамейка садовая Жардин
Скамейка Арабеска
Скамейка Танго
Скамейка Римини
Скамейка Амели
Лавочка Бонжур с цветочницей
Скамейка Бюджет