Характеристики товара
Описание
Каркас лавочки, выполненный из лиственницы, выдерживает большой вес из-за высокой плотности древесины. Анатомически правильное сидение и упругая спинка всегда поддерживают тело в комфортном положении.
Каркас лавочки, выполненный из лиственницы, выдерживает большой вес из-за высокой плотности древесины. Анатомически правильное сидение и упругая спинка всегда поддерживают тело в комфортном положении.
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