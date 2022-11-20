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Лавочка садовая

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Скамья-глайдер Уоллесия, палисандр
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Скамья-глайдер Уоллесия, палисандр

Характеристики товара

Описание

Каркас лавочки, выполненный из лиственницы, выдерживает большой вес из-за высокой плотности древесины. Анатомически правильное сидение и упругая спинка всегда поддерживают тело в комфортном положении.

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