Характеристики товара
Описание
Длина: 180 см
Высота: 45 см
Ширина: 61 см
Материал: сталь/дерево
Крепление к земле анкерное/ возможна установка без крепления.
Длина: 180 см
Высота: 45 см
Ширина: 61 см
Материал: сталь/дерево
Крепление к земле анкерное/ возможна установка без крепления.
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