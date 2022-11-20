Характеристики товара
Описание
Металлическая лейка для комнатных цветов Гилфорд - торжество строгой формы, изысканного черного оттенка с матовым отливом и изящных деталей. Выполненная в популярном стиле лофт, она эффектно дополнит зеленый уголок и добавит ему интересный акцент. Благодаря длинному носику и треугольной ручке создается утонченный образ аксессуара, который непременно обратит на себя внимание. Стильная лейка может стать и оригинальной вазой для растений: получившаяся композиция привнесет в интерьер особый лоск и благородный выдержанный шарм.
Применение: можно использовать как лейку или как оригинальную вазу для цветов.
Основные характеристики
- Высота120 мм
- Ширина240 мм
- Длина250 мм
- Вес0.69 кг
- Материалметалл
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Ширина упаковки280 мм
- Высота упаковки140 мм
- Глубина упаковки280 мм
- Объём упаковки0.01 м3
- Вес упаковки0.69 кг