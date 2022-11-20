Товар в корзине. Перейти
Лейка для цветов и растений Гилфорд 25*24 см - фото 1

Лейка для цветов и растений Гилфорд 25*24 см

14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Декоративное кашпо для цветов Рейноса
Декоративное кашпо для цветов Рейноса
Следующий Декоративная статуэтка Девушка с цветами 16 см
Декоративное кашпо для цветов Рейноса

Характеристики товара

Описание

Металлическая лейка для комнатных цветов Гилфорд - торжество строгой формы, изысканного черного оттенка с матовым отливом и изящных деталей. Выполненная в популярном стиле лофт, она эффектно дополнит зеленый уголок и добавит ему интересный акцент. Благодаря длинному носику и треугольной ручке создается утонченный образ аксессуара, который непременно обратит на себя внимание. Стильная лейка может стать и оригинальной вазой для растений: получившаяся композиция привнесет в интерьер особый лоск и благородный выдержанный шарм.

Применение: можно использовать как лейку или как оригинальную вазу для цветов.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота120 мм
  • Ширина240 мм
  • Длина250 мм
  • Вес0.69 кг
  • Материалметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки280 мм
  • Высота упаковки140 мм
  • Глубина упаковки280 мм
  • Объём упаковки0.01 м3
  • Вес упаковки0.69 кг

Похожие товары

Настоящее фото товара Этажерка Хельга №1, произведённого компанией ChiedoCover
50 590
Оптовая цена
14

Этажерка Хельга №1

Этажерка Хельга №3Настоящее фото товара Этажерка Хельга №3, произведённого компанией ChiedoCover
54 190
Оптовая цена
13

Этажерка Хельга №3

Этажерка Хельга №5Настоящее фото товара Этажерка Хельга №5, произведённого компанией ChiedoCover
56 090
Оптовая цена
15

Этажерка Хельга №5

Настоящее фото товара Этажерка угловая Хельга, произведённого компанией ChiedoCover
50 590
Оптовая цена
13

Этажерка угловая Хельга

Этажерка Верона ДКНастоящее фото товара Этажерка Верона ДК, произведённого компанией ChiedoCover
47 390
Оптовая цена
12

Этажерка Верона ДК

Этажерка Верона №2 ДКНастоящее фото товара Этажерка Верона №2 ДК, произведённого компанией ChiedoCover
43 990
Оптовая цена
8

Этажерка Верона №2 ДК

Этажерка Верона №3 ДКНастоящее фото товара Этажерка Верона №3 ДК, произведённого компанией ChiedoCover
49 490
Оптовая цена
12

Этажерка Верона №3 ДК

Этажерка Верона №3 ДНастоящее фото товара Этажерка Верона №3 Д, произведённого компанией ChiedoCover
49 490
Оптовая цена
9

Этажерка Верона №3 Д

Настоящее фото товара Этажерка Верона №6 Д, произведённого компанией ChiedoCover
73 490
Оптовая цена
8

Этажерка Верона №6 Д

Этажерка Классика №1Настоящее фото товара Этажерка Классика №1, произведённого компанией ChiedoCover
49 190
Оптовая цена
7

Этажерка Классика №1

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стол Темза ясень, произведённого компанией ChiedoCover
от80 690
9

Стол Темза ясень

Стол Bordeaux, коричневый/белыйНастоящее фото товара Стол Bordeaux, коричневый/белый, произведённого компанией ChiedoCover
58 490
Оптовая цена
9

Стол Bordeaux, коричневый/белый

Стол Лидер 6, 800x800Настоящее фото товара Стол Лидер 6, 800x800, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
11

Стол Лидер 6, 800x800

Настоящее фото товара Стол АРКОС 24, произведённого компанией ChiedoCover
19 890
Оптовая цена
9

Стол АРКОС 24

Стол ВОЯЖ, 1600x800Настоящее фото товара Стол ВОЯЖ, 1600x800, произведённого компанией ChiedoCover
37 690
Оптовая цена
15

Стол ВОЯЖ, 1600x800

Стол обеденный раздвижной "Веста"Настоящее фото товара Стол обеденный раздвижной "Веста", произведённого компанией ChiedoCover
от15 090
Оптовая цена

Стол обеденный раздвижной "Веста"

Настоящее фото товара Стол раздвижной Lite, дуб натуральный, лдсп, произведённого компанией ChiedoCover
14 990
Оптовая цена

Стол раздвижной Lite, дуб натуральный, лдсп

Другие товары из разделастеллажи и этажерки
Стеллаж 01Настоящее фото товара Стеллаж 01, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
95Хит

Стеллаж 01

Стеллаж 02Настоящее фото товара Стеллаж 02, произведённого компанией ChiedoCover
26 590
26Хит

Стеллаж 02

Стеллаж 03Настоящее фото товара Стеллаж 03, произведённого компанией ChiedoCover
11 490
90Хит

Стеллаж 03

Стеллаж 04Настоящее фото товара Стеллаж 04, произведённого компанией ChiedoCover
24 890
91Хит

Стеллаж 04

Стеллаж 05Настоящее фото товара Стеллаж 05, произведённого компанией ChiedoCover
19 990
13

Стеллаж 05

Стеллаж СкандикаНастоящее фото товара Стеллаж Скандика, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
8

Стеллаж Скандика