Характеристики товара
Описание
Износостойкость: 70000 циклов
Ширина: 145 см
Плотность: 380 г/м2
Состав: 100% полиэстер
Износостойкость: 70000 циклов
Ширина: 145 см
Плотность: 380 г/м2
Состав: 100% полиэстер
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