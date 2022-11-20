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Стол Лидер 1, белый

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Характеристики товара

Описание

Длина - от 900 до 1500 мм

Столешница - ЛДСП
Каркас - сталь
Доп. опция - регуляторы ножек по высоте

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Цветбелый
Сделаем стол на заказ

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Индивидуальный заказ

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