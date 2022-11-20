Характеристики товара
Описание
Длина - от 900 до 1500 мм
Столешница - ЛДСП
Каркас - сталь
Высота стола может варьироваться +-10 мм от размера, указанного на сайте
Основные характеристики
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольясталь
Длина - от 900 до 1500 мм
Столешница - ЛДСП
Каркас - сталь
Высота стола может варьироваться +-10 мм от размера, указанного на сайте
|Длинамм
|Ширинамм
|Высотамм
|Столешницамм
|Вескг
|Оптовая цена₽
|900
|600
|750
|16
|16.6
|2790
|1200
|600
|750
|16
|19.5
|2990
|1200
|800
|750
|16
|23.3
|3390
|1500
|800
|750
|16
|27.2
|3790
|1500
|900
|750
|16
|29.6
|3850
|900
|600
|760
|26
|22.0
|3890
|1200
|600
|760
|26
|26.7
|4290
|1200
|800
|760
|26
|33.0
|5090
|1500
|800
|760
|26
|39.2
|5890
|1500
|900
|760
|26
|43.1
|5990
|900
|600
|766
|32
|25.3
|4390
|1200
|600
|766
|32
|31.0
|4990
|1200
|800
|766
|32
|38.7
|5890
|1500
|800
|766
|32
|46.4
|6790
|1500
|900
|766
|32
|51.2
|6990
Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди