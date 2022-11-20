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Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро - фото 1Видеообзор стола модель Лидер 1 - ChiedoCover - видео 2

Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро

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Характеристики товара

Описание

Длина - от 900 до 1500 мм

Столешница - ЛДСП

Каркас - сталь

Высота стола может варьироваться +-10 мм от размера, указанного на сайте

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Основные характеристики

  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
900 600 750 16 16.6 2790
1200 600 750 16 19.5 2990
1200 800 750 16 23.3 3390
1500 800 750 16 27.2 3790
1500 900 750 16 29.6 3850
900 600 760 26 22.0 3890
1200 600 760 26 26.7 4290
1200 800 760 26 33.0 5090
1500 800 760 26 39.2 5890
1500 900 760 26 43.1 5990
900 600 766 32 25.3 4390
1200 600 766 32 31.0 4990
1200 800 766 32 38.7 5890
1500 800 766 32 46.4 6790
1500 900 766 32 51.2 6990

Варианты столешницы

Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро - столешница в цвете ВишняВишня
Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро - столешница в цвете БелыйБелый

Варианты каркаса

Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро - каркас в цвете Коричневый светлыйКоричневый светлый
Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Сделаем стол на заказ

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Индивидуальный заказ

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