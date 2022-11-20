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          Фотография Стол Лидер 2, кромка ПВХ от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
          Видеообзор

          Стол Лидер 2, кромка ПВХ

          5
          Оптовая цена
          3 090 ₽
          При покупке от 10 штук
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          Стол Лидер 2, кромка ПВХ
          Стол Лидер 2, кромка ПВХ
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          О товаре

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          Стол Лидер 1, столешница МДФ

          Видеообзор

          Характеристики товара

          Основные характеристики

          Длина - от 900 до 1500 мм

          Столешница - ЛДСП

          Каркас - сталь

          Доп. опция - регуляторы ножек по высоте

          Стоимость указана за стол с черным цветом каркаса. За другой цвет +100 руб.

          Скачать инструкцию по эксплуатации

          Варианты размеров

          Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
          1800 800 750 16 52.7 3090
          1800 900 750 16 57.9 4190
          2000 900 750 16 64.7 5190
          2400 900 750 16 77.2 5890
          2700 900 750 16 89.2 6990

          Варианты столешницы

          БелыйБелыйСерыйСерыйВишняВишняБукБукОрехОрехВенгеВенге

          Варианты каркаса

          ЗолотоЗолотоСереброСереброШампаньШампаньБронзаБронзаТитанТитанКоричневый светлыйКоричневый светлыйКоричневыйКоричневыйКрасное деревоКрасное деревоТемный орехТемный орехБелыйБелыйЧерныйЧерныйАнтик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SNАнтик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SNАнтикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SNАнтик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

          Сделаем стол на заказ

          Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

          Индивидуальный заказ

          Выполненные заказы

          Стол Лидер 2, белый 32 мм
          Стол Лидер 2, белый 32 ммСтол Лидер 2, белый 32 ммСтол Лидер 2, белый 32 ммСтол Лидер 2, белый 32 мм
          Подробнее о заказе

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