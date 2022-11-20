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Длина - от 900 до 1500 мм
Столешница - ЛДСП
Каркас - сталь
Доп. опция - регуляторы ножек по высоте
Стоимость указана за стол с черным цветом каркаса. За другой цвет +100 руб.
|Длинамм
|Ширинамм
|Высотамм
|Столешницамм
|Вескг
|Оптовая цена₽
|1800
|800
|750
|16
|52.7
|3090
|1800
|900
|750
|16
|57.9
|4190
|2000
|900
|750
|16
|64.7
|5190
|2400
|900
|750
|16
|77.2
|5890
|2700
|900
|750
|16
|89.2
|6990
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