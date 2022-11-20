Характеристики товара
Описание
Цена за комплект до 3 метров: электродвигатель (220в) , алюминиевая труба 50мм, 121 Вт, крепление, катушки
Лифт-система состоит из рулонного карниза с двигателем 121Вт, труба 50мм в диаметре. На трубе крепится направляющие для наматывания подъемного троса за который поднимается карниз. Карниз к тросу крепится через Т-образный держатель, который является регулировочным грузом для выравнивания горизонтального расположения карниза. Для угловых лифтов используется несколько рулонных двигателей, работающих одновременно от одного пульта
Страна производитель - Россия