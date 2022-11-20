Товар в корзине. Перейти
Лифт-система для электрокарниза - фото 1Лифт-система для электрокарниза - фото 2Лифт-система для электрокарниза - фото 3Лифт-система для электрокарниза - фото 4

Лифт-система для электрокарниза

7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Электрокарниз - Пергола
Электрокарниз - Пергола
Следующий Чайная станция A-K12W
Электрокарниз - Пергола

Характеристики товара

Описание

Цена за комплект до 3 метров: электродвигатель (220в) , алюминиевая труба 50мм, 121 Вт, крепление, катушки

Лифт-система состоит из рулонного карниза с двигателем 121Вт, труба 50мм в диаметре. На трубе крепится направляющие для наматывания подъемного троса за который поднимается карниз. Карниз к тросу крепится через Т-образный держатель, который является регулировочным грузом для выравнивания горизонтального расположения карниза. Для угловых лифтов используется несколько рулонных двигателей, работающих одновременно от одного пульта

Страна производитель - Россия

Скачать инструкцию по эксплуатации
С этим товаром покупают
Стул Solar, серый велюрНастоящее фото товара Стул Solar, серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от5 59014
6 490 ₽
8

Стул Solar, серый велюр

Стул Норман велюр черныйНастоящее фото товара Стул Норман велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
15

Стул Норман велюр черный

Стул Камилла велюр серыйНастоящее фото товара Стул Камилла велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 09047
14 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Камилла велюр серый

В наличии 27 шт.
Стул Glenis 2013Настоящее фото товара Стул Glenis 2013, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена
8

Стул Glenis 2013

Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ)Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена
12

Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ)

Другие товары из разделаэлектроника для гостиниц
Настоящее фото товара Чайная станция W-K43, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Чайная станция W-K43

Настоящее фото товара Чайная станция G-K12B, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена
7

Чайная станция G-K12B

Настоящее фото товара Чайник гостиничный электрический K43, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена
14

Чайник гостиничный электрический K43

Настоящее фото товара Чайник гостиничный электрический K02, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена
7

Чайник гостиничный электрический K02

Настоящее фото товара Чайник гостиничный электрический K12, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена
6

Чайник гостиничный электрический K12

Настоящее фото товара Чайник гостиничный электрический K12W, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена
12

Чайник гостиничный электрический K12W

Настоящее фото товара Чайник гостиничный электрический K41, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена
7

Чайник гостиничный электрический K41

Настоящее фото товара Чайник гостиничный электрический K42W, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена
9

Чайник гостиничный электрический K42W

Настоящее фото товара Чайник гостиничный электрический K42B, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
9

Чайник гостиничный электрический K42B

Настоящее фото товара Чайник гостиничный электрический K42S, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена
6

Чайник гостиничный электрический K42S