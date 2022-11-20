Характеристики товара
Описание
Ширина: 43 см
Глубина: 52 см
Высота: 91 см
Ширина сиденья: 41 см
Глубина сиденья: 38 см
Высота сиденья: 44 см
Основные характеристики
- Цветбелый
Ширина: 43 см
Глубина: 52 см
Высота: 91 см
Ширина сиденья: 41 см
Глубина сиденья: 38 см
Высота сиденья: 44 см
Стул Лион темный
Стул Неаполь
Стул Генуя светлый
Стул Генуя темный
Стул Генуя черный
Стул Милан
Стол Равенна квадратный
Стул Гренобль
Стол Eames DSW, круглый, D 100см
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, синяя
Блюдце 130 мм для чашки Royal White 12, 72
Одеяло Верблюжья шерсть Микрофибра облегченное
Столешница HPL, круглая, 40 мм
Торшер Bird
Шкаф картотечный для папок формата А4
Зеркало Шевалье 4
Стол пластиковый плетеный Riva
Стул Лофт, каркас черный, красная экокожа
Тележка с каркасом из нержавейки из МДФ удлиненная светлая