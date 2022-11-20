Характеристики товара
Описание
Ширина: 43 см
Глубина: 52 см
Высота: 91 см
Ширина сиденья: 41 см
Глубина сиденья: 38 см
Высота сиденья: 44 см
Морилка, лак
Основные характеристики
- Цветчерный
Ширина: 43 см
Глубина: 52 см
Высота: 91 см
Ширина сиденья: 41 см
Глубина сиденья: 38 см
Высота сиденья: 44 см
Морилка, лак
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