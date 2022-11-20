Стул Лион темный

6 оценок

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Стул Лион черный

Характеристики товара

Описание

Ширина: 43 см
Глубина: 52 см
Высота: 91 см
Ширина сиденья: 41 см
Глубина сиденья: 38 см
Высота сиденья: 44 см

Морилка, лак

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Основные характеристики

  • Цветкоричневый

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221/21 черный221/21 черный
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