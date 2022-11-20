Товар в корзине. Перейти

London Экокожа Бежевый

10 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории London Экокожа Черный
London Экокожа Черный
Следующий London Экокожа Коричневый
London Экокожа Черный

Характеристики товара

Описание

Подлокотники - полированный алюминий с накладками из экокожи

Подголовник - да

Поясничная поддержка - да

Механизм качания - с асинхронным отклонением сидения и спинки в соотношении 1:3, а также фиксацией кресла в нескольких положениях

Крестовина - полированный алюминий

Газ патрон - да

Ролики - для паркета. Диаметр штока 11 мм

Каркас - немонолитный

Материал обивки - экокожа

Материал набивки - вспененный полиуретан плотностью 25-40 кг/куб.м

Тип - для руководителя

Цвет - бежевый

Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в кресло.

Цвет кресла на фотографии может незначительно отличаться от реального экземпляра.

Габаритные размеры могут отличаться от указанных на +/- 20мм

Вес: 21.4 кг
Объем: 0,175м3

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес22 кг
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.18 м3

Похожие товары

London Экокожа КоричневыйНастоящее фото товара London Экокожа Коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
25 690
Оптовая цена
15

London Экокожа Коричневый

В наличии 11 шт.
Nerey CF Экокожа СерыйНастоящее фото товара Nerey CF Экокожа Серый, произведённого компанией ChiedoCover
16 390
Оптовая цена
5

Nerey CF Экокожа Серый

Nerey CF Экокожа БежевыйНастоящее фото товара Nerey CF Экокожа Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
11 790
Оптовая цена
10

Nerey CF Экокожа Бежевый

В наличии 194 шт.
Кресло офисное Ross велюр морскойНастоящее фото товара Кресло офисное Ross велюр морской, произведённого компанией ChiedoCover
13 99023
17 990 ₽Оптовая цена
12

Кресло офисное Ross велюр морской

В наличии 12 шт.
Кресло офисное Ross велюр розовыйНастоящее фото товара Кресло офисное Ross велюр розовый, произведённого компанией ChiedoCover
13 99023
17 990 ₽Оптовая цена
8

Кресло офисное Ross велюр розовый

В наличии 11 шт.
Стул Petek 2076Настоящее фото товара Стул Petek 2076, произведённого компанией ChiedoCover
12 690
Оптовая цена
9

Стул Petek 2076

Кресло College HLC-2588F/BlueНастоящее фото товара Кресло College HLC-2588F/Blue, произведённого компанией ChiedoCover
29 990
Оптовая цена
14

Кресло College HLC-2588F/Blue

Кресло College HLC-2588F/Dark blueНастоящее фото товара Кресло College HLC-2588F/Dark blue, произведённого компанией ChiedoCover
29 990
Оптовая цена
14

Кресло College HLC-2588F/Dark blue

Кресло College HLC-2588F/OrangeНастоящее фото товара Кресло College HLC-2588F/Orange, произведённого компанией ChiedoCover
29 990
Оптовая цена
9

Кресло College HLC-2588F/Orange

Кресло College HLC-2588F/GreyНастоящее фото товара Кресло College HLC-2588F/Grey, произведённого компанией ChiedoCover
29 990
Оптовая цена
7

Кресло College HLC-2588F/Grey

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Кресло College CLG-617 LXH-B Brown, произведённого компанией ChiedoCover
11 590
Оптовая цена
7

Кресло College CLG-617 LXH-B Brown

Кресло College CLG-617 LXH-B BeigeНастоящее фото товара Кресло College CLG-617 LXH-B Beige, произведённого компанией ChiedoCover
11 590
Оптовая цена
15

Кресло College CLG-617 LXH-B Beige

Кресло College CLG-617 LXH-B BlackНастоящее фото товара Кресло College CLG-617 LXH-B Black, произведённого компанией ChiedoCover
11 590
Оптовая цена
9

Кресло College CLG-617 LXH-B Black

Кресло College CLG-625 LBN-C BlackНастоящее фото товара Кресло College CLG-625 LBN-C Black, произведённого компанией ChiedoCover
18 990
Оптовая цена
7

Кресло College CLG-625 LBN-C Black

Кресло ФорсНастоящее фото товара Кресло Форс, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
7

Кресло Форс

Кресло АркадияНастоящее фото товара Кресло Аркадия, произведённого компанией ChiedoCover
от22 790
Оптовая цена
6

Кресло Аркадия

С этим товаром покупают

Стул Хит 25мм - кожзамНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890
13

Стул Хит 25мм - кожзам

Стул Сахара 25мм с наружними заглушкамиНастоящее фото товара Стул Сахара 25мм с наружними заглушками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 650
14

Стул Сахара 25мм с наружними заглушками

Настоящее фото товара Стул обеденный Шанель коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
15

Стул обеденный Шанель коричневый

Стул Хит 25мм с закругленными подлокотниками, золото, корона краснаяНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с закругленными подлокотниками, золото, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
8

Стул Хит 25мм с закругленными подлокотниками, золото, корона красная

Настоящее фото товара Стул Текс, каркас черный / микровелюр капучино, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
8

Стул Текс, каркас черный / микровелюр капучино

Настоящее фото товара Стул Виота 210, крем, произведённого компанией ChiedoCover
3 740
Оптовая цена
9

Стул Виота 210, крем

Стул Victory, серыйНастоящее фото товара Стул Victory, серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена
6

Стул Victory, серый

В наличии 52 шт.