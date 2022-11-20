Характеристики товара
Описание
Карусели и колеса обозрения всегда восхищали детей и взрослых во всем мире. Помня об этом, мы начали разрабатывать продукт, которого раньше не видели: лошадку-качалку для взрослых и детей. Традиционно лошадь-качалка только раскачивается вперед и назад, но у этой лошади есть база, которая также позволяет нам вращаться. А поскольку лошадь сделана в Испании, она, естественно, была названа в честь всемирно известной лошади Дон Кихота - Розинанте.
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина900 мм
- Длина460 мм
- Материалпластик
- Цветбелый, серый, фиолетовый