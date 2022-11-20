Товар в корзине. Перейти
Лошадка-качалка Лондон - фото 1Лошадка-качалка Лондон - фото 2

Лошадка-качалка Лондон

9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Скамья Лофт-12 НМ
Скамья Лофт-12 НМ
Следующий Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Скамья Лофт-12 НМ

Характеристики товара

Описание

Карусели и колеса обозрения всегда восхищали детей и взрослых во всем мире. Помня об этом, мы начали разрабатывать продукт, которого раньше не видели: лошадку-качалку для взрослых и детей. Традиционно лошадь-качалка только раскачивается вперед и назад, но у этой лошади есть база, которая также позволяет нам вращаться. А поскольку лошадь сделана в Испании, она, естественно, была названа в честь всемирно известной лошади Дон Кихота - Розинанте.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина900 мм
  • Длина460 мм
  • Материалпластик
  • Цветбелый, серый, фиолетовый
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х черная, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
14

Барная стойка Дезмонд Х черная

Стол обеденный KhalidaНастоящее фото товара Стол обеденный Khalida, произведённого компанией ChiedoCover
от17 99049
34 990 ₽
7

Стол обеденный Khalida

Настоящее фото товара Стол Альт, произведённого компанией ChiedoCover
от36 790
9

Стол Альт

Настоящее фото товара Стол Алекс 7, произведённого компанией ChiedoCover
от39 290
Оптовая цена
12

Стол Алекс 7

Стол Виктория 120 зеленый, со складным подстольемНастоящее фото товара Стол Виктория 120 зеленый, со складным подстольем, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
6

Стол Виктория 120 зеленый, со складным подстольем

В наличии 12 шт.
Стол круглый Eames Novo 600x600Настоящее фото товара Стол круглый Eames Novo 600x600, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
12

Стол круглый Eames Novo 600x600

Настоящее фото товара Стол журнальный BeautyStyle 18, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена
8

Стол журнальный BeautyStyle 18

Другие товары из разделадля улицы
Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ авокадо, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
14

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ авокадо

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/джунгли, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
8

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/джунгли

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ джунгли, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
6

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ джунгли

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ серый, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
14

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ серый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ джунгли, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
12

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ джунгли

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ джунгли, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
13

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ джунгли

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
8

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ бежевый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
6

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ бежевый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
15

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ бежевый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
15

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ бежевый