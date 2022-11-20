Характеристики товара
Описание
Издает световой сенсорный сигнал, благодаря которому имитируется теплокровное животное или человек - тепло, свет, запах, цвет
Под действием вакуума насекомые затягиваются в удобный поддон ловушки так, что не могут вырваться. Они быстро обезвоживаются и гибнут
Съемный лоток для сбора комаров легко снимается и чистится от погибших насекомых
Безопасная низковольтная проводка для прокладки над или под землей
Водозащищенный
Привлекает и убивает комаров и слепней
Рекомендуется для площади до 30 соток