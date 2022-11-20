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          Фотография Ловушка для комаров FlowTron PV75 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Ловушка для комаров FlowTron PV75

          4.6
          Оптовая цена
          10 990 ₽
          При покупке от 5 шт
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          Ловушка для комаров FlowTron PV75
          Ловушка для комаров FlowTron PV75
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          Характеристики товара

          Описание

          Издает световой сенсорный сигнал, благодаря которому имитируется теплокровное животное или человек - тепло, свет, запах, цвет

          Под действием вакуума насекомые затягиваются в удобный поддон ловушки так, что не могут вырваться. Они быстро обезвоживаются и гибнут

          Съемный лоток для сбора комаров легко снимается и чистится от погибших насекомых

          Безопасная низковольтная проводка для прокладки над или под землей

          Водозащищенный

          Привлекает и убивает комаров и слепней

          Рекомендуется для площади до 30 соток

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