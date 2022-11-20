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          Фотография Ловушка для комаров MT 125 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Ловушка для комаров MT 125

          4.1
          Оптовая цена
          34 490 ₽
          При покупке от 5 шт
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          Ловушка для комаров MT 125
          Ловушка для комаров MT 125
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          Характеристики товара

          Описание

          Привлекает и убивает комаров и слепней.

          Рекомендуется для площади до 40 соток.

          Напряжение 220 В

          Низковольтное напряжение 12 В

          Низковольтный кабель 9 метров

          24/7: Включен в течении 24 часов, 7дней

          3 часа: включается при сумерках и выключается через 3 часа

          3+2 часа: включается при сумерках и выключается через 3 часа; включается снова на рассвете и выключается через 2 часа

          3+4 часа: включается при сумерках и выключается через 4 часа; включается снова на рассвете и выключается через 3 часа

          Тепло, влага и углекислый газ - признанные средства привлечения комаров и слепней, образуются при сгорании пропан-бутана в воздухе

          Уникальный картридж с приманкой на основе октенола выделяет запах, схожий с запахом пота, который вместе с углекислым газом привлекает комаров и слепней

          Cветодиодная лампа позволяет контролировать режимы работы ловушки: красный цвет - режим включения, синий - режим работы

          Под действием вакуума насекомые затягиваются в удобный поддон ловушки так, что не могут вырваться. Они быстро обезвоживаются и гибнут

          Чистая, простая и быстрая утилизация насекомых без использования клейкой бумаги и клейких панелей

          Компьютеризированное управление автоматически контролирует все функции

          Патентованная система, исключающая засорение клапана и необходимость его чистки

          Эксклюзивный преобразователь на основе платинового катализатора, который безопасен, негорюч и никогда не требует замены

          Безопасная низковольтная проводка для прокладки над или под землей

          Работает от обычного баллона с газом пропан-бутан

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