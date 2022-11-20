Характеристики товара
Описание
Привлекает и убивает комаров и слепней.
Рекомендуется для площади до 40 соток.
Напряжение 220 В
Низковольтное напряжение 12 В
Низковольтный кабель 9 метров
24/7: Включен в течении 24 часов, 7дней
3 часа: включается при сумерках и выключается через 3 часа
3+2 часа: включается при сумерках и выключается через 3 часа; включается снова на рассвете и выключается через 2 часа
3+4 часа: включается при сумерках и выключается через 4 часа; включается снова на рассвете и выключается через 3 часа
Тепло, влага и углекислый газ - признанные средства привлечения комаров и слепней, образуются при сгорании пропан-бутана в воздухе
Уникальный картридж с приманкой на основе октенола выделяет запах, схожий с запахом пота, который вместе с углекислым газом привлекает комаров и слепней
Cветодиодная лампа позволяет контролировать режимы работы ловушки: красный цвет - режим включения, синий - режим работы
Под действием вакуума насекомые затягиваются в удобный поддон ловушки так, что не могут вырваться. Они быстро обезвоживаются и гибнут
Чистая, простая и быстрая утилизация насекомых без использования клейкой бумаги и клейких панелей
Компьютеризированное управление автоматически контролирует все функции
Патентованная система, исключающая засорение клапана и необходимость его чистки
Эксклюзивный преобразователь на основе платинового катализатора, который безопасен, негорюч и никогда не требует замены
Безопасная низковольтная проводка для прокладки над или под землей
Работает от обычного баллона с газом пропан-бутан