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Ложка десертная Ritz, 18,2 см - фото 1Ложка десертная Ritz, 18,2 см - фото 2Ложка десертная Ritz, 18,2 см - фото 3

Ложка десертная Ritz, 18,2 см

Артикул: CH-038-910
17 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина182 мм
  • Вес0.06 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Страна изготовленияКитай

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