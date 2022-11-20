Характеристики товара
Описание
Объем: 130 мл
Объем: 130 мл
Ложка столовая Оптима
Ложка чайная Оптима
Нож столовый Оптима
Вилка столовая Оптима
Ложка кофейная Порто
Нож столовый Порто
Вилка столовая Порто
Вилка десертная Порто
Нож десертный Порто
Нож для окорока «Универсал»
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди