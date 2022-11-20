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Ложка для мисо супа 130 мм Royal White 48, 288 - фото 1Ложка для мисо супа 130 мм Royal White 48, 288 - фото 2

Ложка для мисо супа 130 мм Royal White 48, 288

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Объем: 130 мл

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