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Ложка кофейная Ritz, 11,4 см Ritz - фото 1Ложка кофейная Ritz, 11,4 см Ritz - фото 2Ложка кофейная Ritz, 11,4 см Ritz - фото 3

Ложка кофейная Ritz, 11,4 см Ritz

Артикул: CH-038-909
5 оценок
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Нож столовый Ritz, 24,5 см
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Нож столовый Ritz, 24,5 см

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина114 мм
  • Вес0.023 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Страна изготовленияКитай

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