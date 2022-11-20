Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина206 мм
- Вес0.086 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Страна изготовленияКитай
Поднос фарфоровый Chelg
Поднос зеленый с фигурками птиц houm
Поднос квадратный Бонао
Поднос прямоугольный черный с инкрустацией натуральной кости
Поднос круглый с инкрустацией натуральной кости
Поднос с инкрустацией Дави
Поднос осенний лист Yanta
Поднос в виде листочка Yanta
Поднос фарфоровый с бронзой, малахит
Поднос Вилья
Подстолье металлическое 1244
Стул Космос, коричневый
Люстра Вега
Стул Вентуро, коричневый
Журнальный столик Stone 018
Диван Veene mini текстиль, венге brown
Бокал для коктейлей Arcoroc Квадро
Пивной бокал Arcoroc Бир Лэдженд
Пивной бокал Arcoroc Домэн
Пивной бокал Arcoroc Бир Лэдженд, 590 мл
Бокал Флюте Брио
Бокал для коктейлей Киото
Харикейн Arcoroc Элеганс
Бокал Айриш Кофе, 240
Бокал Маргарита
Бокал Каталина Айриш Кофе