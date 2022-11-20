Характеристики товара
Описание
Материал: металл, хлопок на ПВХ
Высота, мм: 810/1010
Кол-во ламп, шт.: 6
Тип цоколя: E14
Мощность ламп, W: 40
Диаметр, мм: 750
Тип крепления к потолку: планка
Длина цепи, мм: 500
Большое количество деталей из керамики, покрытых глазурью пастельных цветов, формируют нежный и воздушный образ светильников серии. Арматура изготовлена из металла и покрашена жемчужной белой краской. Перекликаясь по цвету с керамикой, она придает конструкции визуальную целостность. Абажуры изготовлены из хлопка на ПВХ. Универсальное крепление "2 в 1" позволяет монтировать люстры с использованием цепи или без нее.