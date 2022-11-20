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Люстра Adelia 8 - фото 1

Люстра Adelia 8

7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал: металл, хлопок на ПВХ

Высота, мм: 640/1070

Кол-во ламп, шт.: 8

Тип цоколя: E14

Мощность ламп, W: 40

Диаметр, мм: 930

Тип крепления к потолку: планка

Длина цепи, мм: 360

Большое количество деталей из керамики, покрытых глазурью пастельных цветов, формируют нежный и воздушный образ светильников серии. Арматура изготовлена из металла и покрашена жемчужной белой краской. Перекликаясь по цвету с керамикой, она придает конструкции визуальную целостность. Абажуры изготовлены из хлопка на ПВХ. Универсальное крепление "2 в 1" позволяет монтировать люстры с использованием цепи или без нее.

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