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Люстра Alicante 8 - фото 1

Люстра Alicante 8

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Характеристики товара

Описание

Материал: Текстиль на ПВХ, металл, стекло

Высота, мм: 545/1460

Кол-во ламп, шт.: 8

Тип цоколя: E14

Мощность ламп, W: 40

Диаметр, мм: 820

Высота абажура, мм: 125

Тип крепления к потолку: Планка

Длина цепи, мм: 975

Дизайн светильников серии сочетает классический шарм и оригинальную конструкцию, основанную на игре зеркальных отражений. Вогнутые противоположные друг другу рожки закреплены поочередно на едином основании. Светильники украшены декоративными элементами из литого прозрачного стекла с повторяющейся рифленой текстурой. Абажуры из ткани на ПВХ. Высоту люстр возможно отрегулировать длиной цепи.

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