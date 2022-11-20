Характеристики товара
Описание
Материал: Текстиль на ПВХ, металл, стекло
Высота, мм: 545/1460
Кол-во ламп, шт.: 8
Тип цоколя: E14
Мощность ламп, W: 40
Диаметр, мм: 820
Высота абажура, мм: 125
Тип крепления к потолку: Планка
Длина цепи, мм: 975
Дизайн светильников серии сочетает классический шарм и оригинальную конструкцию, основанную на игре зеркальных отражений. Вогнутые противоположные друг другу рожки закреплены поочередно на едином основании. Светильники украшены декоративными элементами из литого прозрачного стекла с повторяющейся рифленой текстурой. Абажуры из ткани на ПВХ. Высоту люстр возможно отрегулировать длиной цепи.