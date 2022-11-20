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Люстра Аллен, 4 лампы, Белый хром - фото 1Люстра Аллен, 4 лампы, Белый хром - фото 2Люстра Аллен, 4 лампы, Белый хром - фото 3Люстра Аллен, 4 лампы, Белый хром - фото 4Люстра Аллен, 4 лампы, Белый хром - фото 5

Люстра Аллен, 4 лампы, Белый хром

14 оценок
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Люстра Аллен, 6 ламп, Алюминий хром
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Люстра Аллен, 6 ламп, Алюминий хром

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота205 мм
  • Ширина300 мм
  • Длина400 мм
  • Мощность450 Вт

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