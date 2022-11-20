Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота205 мм
- Ширина367 мм
- Длина400 мм
- Мощность300 Вт
Светильник Ideal Lux Cantina
Светильник Ideal Lux Deda
Подвесной светильник Вегас алюминий
Подвесной светильник Буги
Подвесной светильник светодиодный Паркер
Подвесной светильник CL
Подвесной светильник Светодиодный Вегас
Подвесной светильник Эдисон Black
Подвесной светильник Светодиодный Вегас Черный
Подвесной светильник Светодиодный Вегас Кофейный
Стол Лофт-4
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 серебро
Столик Лейден
Стол Лофт 38 мм, 120x90x76
Журнальный стол DOLOSA, светлый орех
Стол обеденный Булут
Стол раздвижной Конунг, d1000, венге
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден