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Люстра Аллен, 4 лампы, Венге хром - фото 1Люстра Аллен, 4 лампы, Венге хром - фото 2Люстра Аллен, 4 лампы, Венге хром - фото 3Люстра Аллен, 4 лампы, Венге хром - фото 4Люстра Аллен, 4 лампы, Венге хром - фото 5

Люстра Аллен, 4 лампы, Венге хром

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Бра Рандом, оранжевый/ прозрачный, 1 лампа
Следующий Люстра Аллен, 6 ламп, белый хром
Бра Рандом, оранжевый/ прозрачный, 1 лампа

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота205 мм
  • Ширина367 мм
  • Длина400 мм
  • Мощность300 Вт

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