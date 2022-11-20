Характеристики товара
Описание
В новых люстрах использовано сочетание глянцевого хрома и матового алюминия, и именно это необычное слияние цветов стало определяющим фактором популярности моделей. По задумке дизайнеров и инженеров компании плафоны серии изготовлены из стекла, благодаря этому внутренняя матовая часть защищает ваши глаза, и при этом прекрасно рассеивает свет в помещении, а воздушный рисунок на внешней, прозрачной части плафонов делает внешний вид светильников ещё более эффектным. Конструкция изготовлена из высококачественных, экологически чистых и прочных материалов. Современное крепление, при помощи планки, делает модели серии подходящими для потолков любой высоты и любого типа, включая натяжные потолки.
Основные характеристики
- Высота280 мм
- Длина620 мм
- Мощность450 Вт