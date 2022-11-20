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Люстра Аллен, 6 ламп, Алюминий хром - фото 1Люстра Аллен, 6 ламп, Алюминий хром - фото 2Люстра Аллен, 6 ламп, Алюминий хром - фото 3Люстра Аллен, 6 ламп, Алюминий хром - фото 4

Люстра Аллен, 6 ламп, Алюминий хром

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Люстра Миранда подвесная с пультом

Характеристики товара

Описание

В новых люстрах использовано сочетание глянцевого хрома и матового алюминия, и именно это необычное слияние цветов стало определяющим фактором популярности моделей. По задумке дизайнеров и инженеров компании плафоны серии изготовлены из стекла, благодаря этому внутренняя матовая часть защищает ваши глаза, и при этом прекрасно рассеивает свет в помещении, а воздушный рисунок на внешней, прозрачной части плафонов делает внешний вид светильников ещё более эффектным. Конструкция изготовлена из высококачественных, экологически чистых и прочных материалов. Современное крепление, при помощи планки, делает модели серии подходящими для потолков любой высоты и любого типа, включая натяжные потолки.

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Основные характеристики

  • Высота280 мм
  • Длина620 мм
  • Мощность450 Вт

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