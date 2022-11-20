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Люстра Аллен, Белый хром

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Характеристики товара

Описание

Стильные, современные модели с оригинальным дизайном подходят для любых типов потолка, включая натяжные. Основание самой конструкции нежного, белого цвета с необычными дизайнерскими плафонами, состоящими из двух частей – внешняя, прозрачная, с оригинальным рисунком и внутренняя, матовая. Поскольку плафоны изготовлены из стекла, матовая часть защищает ваши глаза, и при этом прекрасно пропускает световой поток. Компактность изделия и стильный дизайн позволят светильнику отлично вписаться в современные интерьеры небольших комнат, кухонь, коридоров или прихожих. При этом серия весьма обширна, и в случае надобности дополнительного источника света вы всегда сможете подобрать настенные бра, напольные торшеры, либо настольные (прикроватные лампы).

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Основные характеристики

  • Высота280 мм
  • Длина380 мм
  • Мощность150 Вт

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