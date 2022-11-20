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Люстра Альто, венге золото

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Характеристики товара

Описание

Люстра потолочная Венге + Золото

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Основные характеристики

  • Высота260 мм
  • Длина530 мм
  • Мощность180 Вт

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