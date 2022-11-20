Товар в корзине. Перейти
Люстра Альенде, 4 плафона, Венге хром - фото 1Люстра Альенде, 4 плафона, Венге хром - фото 2Люстра Альенде, 4 плафона, Венге хром - фото 3Люстра Альенде, 4 плафона, Венге хром - фото 4Люстра Альенде, 4 плафона, Венге хром - фото 5

Люстра Альенде, 4 плафона, Венге хром

13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Люстра Альенде, с сеткой, Венге хром
Люстра Альенде, с сеткой, Венге хром
Следующий Люстра Альенде, Белый хром
Люстра Альенде, с сеткой, Венге хром

Характеристики товара

Описание

Люстра четырёхрожковая выполнена в современном стиле. Корпус светильника металлический, цвет венге, с декоративными хромированными элементами. Плафоны стеклянные, полуматовые, необычной формы. Модель потолочная, тип крепления – планка. Может работать как с одноклавишным, так и с двухклавишным выключателем. В изделии используются 4 лампы с цоколем Е27 и максимальной мощностью для ламп накаливания 75Вт, светодиодные лампы можно использовать более яркие.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота205 мм
  • Ширина420 мм
  • Длина420 мм
  • Мощность300 Вт

Похожие товары

Настоящее фото товара Светильник Ideal Lux Cantina, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
5

Светильник Ideal Lux Cantina

Настоящее фото товара Светильник Ideal Lux Deda, произведённого компанией ChiedoCover
от22 500
Оптовая цена
13

Светильник Ideal Lux Deda

Подвесной светильник Вегас алюминий Настоящее фото товара Подвесной светильник Вегас алюминий , произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена
5

Подвесной светильник Вегас алюминий

Подвесной светильник БугиНастоящее фото товара Подвесной светильник Буги, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
14

Подвесной светильник Буги

Настоящее фото товара Подвесной светильник светодиодный Паркер, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
Оптовая цена
8

Подвесной светильник светодиодный Паркер

Настоящее фото товара Подвесной светильник CL, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена
14

Подвесной светильник CL

Настоящее фото товара Подвесной светильник Светодиодный Вегас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
7

Подвесной светильник Светодиодный Вегас

Настоящее фото товара Подвесной светильник Эдисон Black, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
8

Подвесной светильник Эдисон Black

Настоящее фото товара Подвесной светильник Светодиодный Вегас Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
7

Подвесной светильник Светодиодный Вегас Черный

Настоящее фото товара Подвесной светильник Светодиодный Вегас Кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
8

Подвесной светильник Светодиодный Вегас Кофейный

С этим товаром покупают
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 сереброНастоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 55 x 55 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от15 39058
35 990 ₽Оптовая цена
9

Журнальный стол Инсигния 55 x 55 серебро

В наличии 60 шт.
Стол обеденный Boone 190Настоящее фото товара Стол обеденный Boone 190, произведённого компанией ChiedoCover
от56 890
15

Стол обеденный Boone 190

Настоящее фото товара Слэб Амур, произведённого компанией ChiedoCover
от43 300
15

Слэб Амур

Настоящее фото товара Стол Симба разборный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
14

Стол Симба разборный

Стол Лофт А1Настоящее фото товара Стол Лофт А1, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
14

Стол Лофт А1

Стол Лофт 24Настоящее фото товара Стол Лофт 24, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790
10

Стол Лофт 24

Настоящее фото товара Стол журнальный Line, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена
5

Стол журнальный Line

В наличии 1 шт.
Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 3 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден