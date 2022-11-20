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Люстра Альенде, 5 плафонов, Венге хром

11 оценок
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Люстра Альенде, Белый хром

Характеристики товара

Описание

Люстра пятирожковая выполнена в современном стиле. Корпус светильника металлический, цвет венге, с декоративными хромированными элементами. Плафоны стеклянные, полуматовые, необычной формы. Модель потолочная, тип крепления – планка. Может работать как с одноклавишным, так и с двухклавишным выключателем. В изделии используются 5 ламп с цоколем Е27 и максимальной мощностью для ламп накаливания 75Вт, светодиодные лампы можно использовать более яркие.

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Основные характеристики

  • Высота205 мм
  • Диаметр580 мм
  • Мощность375 Вт

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