Характеристики товара
Описание
Люстра пятирожковая выполнена в современном стиле. Корпус светильника металлический, цвет венге, с декоративными хромированными элементами. Плафоны стеклянные, полуматовые, необычной формы. Модель потолочная, тип крепления – планка. Может работать как с одноклавишным, так и с двухклавишным выключателем. В изделии используются 5 ламп с цоколем Е27 и максимальной мощностью для ламп накаливания 75Вт, светодиодные лампы можно использовать более яркие.
Основные характеристики
- Высота205 мм
- Диаметр580 мм
- Мощность375 Вт