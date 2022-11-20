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Люстра Альенде, с сеткой, Венге хром - фото 1Люстра Альенде, с сеткой, Венге хром - фото 2Люстра Альенде, с сеткой, Венге хром - фото 3Люстра Альенде, с сеткой, Венге хром - фото 4Люстра Альенде, с сеткой, Венге хром - фото 5

Люстра Альенде, с сеткой, Венге хром

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Люстра Монтсеррат 150 хрустальная с пультом
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Люстра Монтсеррат 150 хрустальная с пультом

Характеристики товара

Описание

Потолочная люстра с 4-мя рожками из изящной коллекции. Металлическая конструкция люстры со стеклянными плафонами, ажурно оплетенными необычным тканевым узором, делающим светильник в буквальном смысле слова «вязаным» создаст атмосферу уюта и комфорта в вашем доме. Люстра выполнена в цвете венге. Благодаря патрону, изготовленному из высококачественного термостойкого углепластика в данном светильнике допускается использовать светодиодные лампы неограниченной мощности, что дает возможность освещать помещение площадью от 9-ти до 14-ти квадратных метров.

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Основные характеристики

  • Высота190 мм
  • Диаметр540 мм
  • Мощность300 Вт

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