Характеристики товара
Описание
Потолочная люстра с 4-мя рожками из изящной коллекции. Металлическая конструкция люстры со стеклянными плафонами, ажурно оплетенными необычным тканевым узором, делающим светильник в буквальном смысле слова «вязаным» создаст атмосферу уюта и комфорта в вашем доме. Люстра выполнена в цвете венге. Благодаря патрону, изготовленному из высококачественного термостойкого углепластика в данном светильнике допускается использовать светодиодные лампы неограниченной мощности, что дает возможность освещать помещение площадью от 9-ти до 14-ти квадратных метров.
Основные характеристики
- Высота190 мм
- Диаметр540 мм
- Мощность300 Вт