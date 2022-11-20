Характеристики товара
Описание
Люстра трехрожковая выполнена в современном стиле. Корпус светильника металлический, с круглым основанием цвет коричневый, декоративные элементы цвета хром. Плафоны стеклянные, полуматовые, необычной формы. Модель подходит для всех видов потолков, в том числе натяжных, тип крепления – планка. В изделии 3 лампы с цоколем Е27 и максимальной мощностью для ламп накаливания 75Вт, светодиодные лампы можно использовать более яркие. Площадь освещения, при стандартной высоте потолков, до 14 м².
Основные характеристики
- Высота190 мм
- Диаметр482 мм
- Мощность225 Вт