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Люстра Альенде, Венге хром

14 оценок
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Люстра Монтсеррат 100 хрустальная с пультом

Характеристики товара

Описание

Люстра трехрожковая выполнена в современном стиле. Корпус светильника металлический, с круглым основанием цвет коричневый, декоративные элементы цвета хром. Плафоны стеклянные, полуматовые, необычной формы. Модель подходит для всех видов потолков, в том числе натяжных, тип крепления – планка. В изделии 3 лампы с цоколем Е27 и максимальной мощностью для ламп накаливания 75Вт, светодиодные лампы можно использовать более яркие. Площадь освещения, при стандартной высоте потолков, до 14 м².

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Основные характеристики

  • Высота190 мм
  • Диаметр482 мм
  • Мощность225 Вт

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