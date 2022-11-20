Характеристики товара
Описание
Серия круглых светильников которые могут быть исполнены в накладных, подвесных и встраиваемых в потолок вариантах.
Основные характеристики
Материал: металл, акрил
Цоколь: Светодиоды или лампы GX-53
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Серия круглых светильников которые могут быть исполнены в накладных, подвесных и встраиваемых в потолок вариантах.
Материал: металл, акрил
Цоколь: Светодиоды или лампы GX-53
|Размер (мм), тип цоколя
|Количество ламп
|Стоимость
|D299х100, GX-53
|5
|7790
|D388х100, GX-53
|7
|9300
|D150х100, GX-70
|1
|6890
|Размер (мм)
|Мощность, Вт
|Стоимость
|200х100
|9,5
|11220
|250х100
|15
|13750
|299х100
|17
|14150
|350х100
|27
|17750
|388х100
|30
|18350
|400х100
|30
|19350
|450х100
|30
|19990
|500х100
|30
|20700
|550х100
|39
|22950
|600х100
|49
|26150