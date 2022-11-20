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          Фотография Люстра Астери от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Люстра Астери

          4.2
          Оптовая цена
          от 6 890 ₽
          от 5 шт
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          Люстра Астери
          Люстра Астери
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          Характеристики товара

          Описание

          Серия круглых светильников которые могут быть исполнены в накладных, подвесных и встраиваемых в потолок вариантах.

          Основные характеристики

          Материал: металл, акрил

          Цоколь: Светодиоды или лампы GX-53

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          Варианты размеров

          Размер (мм), тип цоколя Количество ламп Стоимость
          D299х100, GX-53 5 7790
          D388х100, GX-53 7 9300
          D150х100, GX-70 1 6890

          Размер (мм) Мощность, Вт Стоимость
          200х100 9,5 11220
          250х100 15 13750
          299х100 17 14150
          350х100 27 17750
          388х100 30 18350
          400х100 30 19350
          450х100 30 19990
          500х100 30 20700
          550х100 39 22950
          600х100 49 26150

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