Характеристики товара
Описание
Тип cветильника: Люстра подвесная
Мощность общая, Вт: 375
Размещение: Подвесное
Освещаемая площадь - кв.м: 16
Высота мин, мм: 450
Высота, мм: 1120
Тип cветильника: Люстра подвесная
Мощность общая, Вт: 375
Размещение: Подвесное
Освещаемая площадь - кв.м: 16
Высота мин, мм: 450
Высота, мм: 1120
Люстра Аврора с белыми абажурами
Люстра Аврора с черными абажурами
Люстра Аврора 375 с черными абажурами
Люстра Аврора 600 с белыми абажурами
Люстра Аврора 600 с черными абажурами
Бра Аврора с белым абажуром и выключателем
Бра Аврора с черным абажуром и выключателем
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