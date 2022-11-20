Характеристики товара
Описание
Люстры потолочные поставляются в комплекте с оригинально выгнутым тонированным плафоном, который в сочетании с бронзово-хромовым, оригинальным основанием привнесет вашей комнате изящество и уют. Такое сочетание цветов делает светильники коллекции чрезвычайно универсальными для привязки по цветовой гамме – с лёгкостью подойдут и к интерьерам холодной, серой направленности и под дизайны, оформленные в тёплых тонах. Арматура люстры с завода в упаковке полностью собрана и скоммутирована на двойной выключатель. При включении с первой клавиши загораются четыре плафона, со второй – оставшиеся два. Разводка произведена через один плафон. Плафоны практически прозрачные, с лёгким тонированием бежевого оттенка. За счёт этого модель очень яркая – площадь освещения до 21 квадратного метра. Так как в конструкции при производстве применяют качественные термостойкие патронов Е27, допускается применение ламп накаливания мощностью до 75 ватт включительно, а энергосберегающих или светодиодных ламп без ограничения по мощности. Светильник на шесть рожков прямоугольной геометрической формы. Такое решение идеально смотрится в помещениях соответствующей, прямоугольной формы. При монтаже люстры в длину комнаты получаем идеальный дизайнерский вид, а также оптимальное распределение света по всему помещению. Если же пространство квадратной формы, установка прямоугольной модели визуально вытянет комнату и зрительно увеличит площадь. Крепление потолочного типа, подходит для любого типа потолка, в том числе и натяжного.
Основные характеристики
- Высота265 мм
- Длина620 мм
- Мощность450 Вт