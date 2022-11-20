Товар в корзине. Перейти
Люстра Баласор, 6 плафонов, бронза хром - фото 1Люстра Баласор, 6 плафонов, бронза хром - фото 2Люстра Баласор, 6 плафонов, бронза хром - фото 3Люстра Баласор, 6 плафонов, бронза хром - фото 4Люстра Баласор, 6 плафонов, бронза хром - фото 5

Люстра Баласор, 6 плафонов, бронза хром

12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Люстра каскадная Вегас, хром, 14 светильников
Люстра каскадная Вегас, хром, 14 светильников
Следующий Люстра каскадная Вегас, черная, 14 светильников
Люстра каскадная Вегас, хром, 14 светильников

Характеристики товара

Описание

Люстры потолочные поставляются в комплекте с оригинально выгнутым тонированным плафоном, который в сочетании с бронзово-хромовым, оригинальным основанием привнесет вашей комнате изящество и уют. Такое сочетание цветов делает светильники коллекции чрезвычайно универсальными для привязки по цветовой гамме – с лёгкостью подойдут и к интерьерам холодной, серой направленности и под дизайны, оформленные в тёплых тонах. Арматура люстры с завода в упаковке полностью собрана и скоммутирована на двойной выключатель. При включении с первой клавиши загораются четыре плафона, со второй – оставшиеся два. Разводка произведена через один плафон. Плафоны практически прозрачные, с лёгким тонированием бежевого оттенка. За счёт этого модель очень яркая – площадь освещения до 21 квадратного метра. Так как в конструкции при производстве применяют качественные термостойкие патронов Е27, допускается применение ламп накаливания мощностью до 75 ватт включительно, а энергосберегающих или светодиодных ламп без ограничения по мощности. Светильник на шесть рожков прямоугольной геометрической формы. Такое решение идеально смотрится в помещениях соответствующей, прямоугольной формы. При монтаже люстры в длину комнаты получаем идеальный дизайнерский вид, а также оптимальное распределение света по всему помещению. Если же пространство квадратной формы, установка прямоугольной модели визуально вытянет комнату и зрительно увеличит площадь. Крепление потолочного типа, подходит для любого типа потолка, в том числе и натяжного.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота265 мм
  • Длина620 мм
  • Мощность450 Вт

Похожие товары

Настоящее фото товара Светильник Ideal Lux Cantina, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
5

Светильник Ideal Lux Cantina

Настоящее фото товара Светильник Ideal Lux Deda, произведённого компанией ChiedoCover
от22 500
Оптовая цена
13

Светильник Ideal Lux Deda

Подвесной светильник Вегас алюминий Настоящее фото товара Подвесной светильник Вегас алюминий , произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена
5

Подвесной светильник Вегас алюминий

Подвесной светильник БугиНастоящее фото товара Подвесной светильник Буги, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
14

Подвесной светильник Буги

Настоящее фото товара Подвесной светильник светодиодный Паркер, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
Оптовая цена
8

Подвесной светильник светодиодный Паркер

Настоящее фото товара Подвесной светильник CL, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена
14

Подвесной светильник CL

Настоящее фото товара Подвесной светильник Светодиодный Вегас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
7

Подвесной светильник Светодиодный Вегас

Настоящее фото товара Подвесной светильник Эдисон Black, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
8

Подвесной светильник Эдисон Black

Настоящее фото товара Подвесной светильник Светодиодный Вегас Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
7

Подвесной светильник Светодиодный Вегас Черный

Настоящее фото товара Подвесной светильник Светодиодный Вегас Кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
8

Подвесной светильник Светодиодный Вегас Кофейный

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стол Миллер 160, произведённого компанией ChiedoCover
от21 390
9

Стол Миллер 160

Консоль БистерсНастоящее фото товара Консоль Бистерс, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
6

Консоль Бистерс

Стол обеденный KhalidaНастоящее фото товара Стол обеденный Khalida, произведённого компанией ChiedoCover
от17 99049
34 990 ₽
7

Стол обеденный Khalida

Настоящее фото товара Стол круглый Гамильтон, произведённого компанией ChiedoCover
57 190
15

Стол круглый Гамильтон

Стол Лофт Sallermo с керамической столешницейНастоящее фото товара Стол Лофт Sallermo с керамической столешницей, произведённого компанией ChiedoCover
от116 990
11

Стол Лофт Sallermo с керамической столешницей

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 3 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден