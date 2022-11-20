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Люстра Баласор, бронза хром

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Бра Беркли, алюминий

Характеристики товара

Описание

Люстры потолочные поставляются в комплекте с оригинально выгнутым тонированным плафоном, который в сочетании с бронзово-хромовым, оригинальным основанием привнесет вашей комнате изящество и уют. Такое сочетание цветов делает светильники коллекции чрезвычайно универсальными для привязки по цветовой гамме – с лёгкостью подойдут и к интерьерам холодной, серой направленности и под дизайны, оформленные в тёплых тонах. Арматура люстры с завода в упаковке полностью собрана и скоммутирована на двойной выключатель. При включении с первой клавиши загораются два плафона, со второй – оставшиеся два. Разводка произведена через один плафон. Плафоны практически прозрачные, с лёгким тонированием бежевого оттенка. За счёт этого модель очень яркая – площадь освещения до 14 квадратных метров. Так как в конструкции при производстве применяют качественные термостойкие патронов Е27, допускается применение ламп накаливания мощностью до 75 ватт включительно, а энергосберегающих или светодиодных ламп без ограничения по мощности. Светильник на четыре рожка правильной геометрической формы. Такое решение идеально смотрится в помещениях соответствующей, правильной геометрической формы. Смонтировать модель можно соответственно сторонам комнаты, или по диагонали из угла в угол. Если же пространство вытянутое, то правильный светильник за счёт визуального эффекта расширит комнату по узким сторонам, что очень положительно сказывается на восприятии размеров комнаты. Крепление потолочного типа, подходит для любого типа потолка, в том числе и натяжного.

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Основные характеристики

  • Высота265 мм
  • Диаметр520 мм
  • Мощность300 Вт

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